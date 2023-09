Allemagne-France : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus ?

Du moins, sur le papier. Car les Bleus font figure d'immenses favoris dans cette affiche six étoiles. Kylian Mbappé et les siens ont remporté tous leurs matchs depuis la finale de la Coupe du monde en décembre 2022, et n'ont toujours pas encaissé le moindre but en 2023. Les Allemands, eux, piquent leur crise. Humiliés par le Japon la semaine dernière (1-4), ils viennent de se séparer de leur sélectionneur Hansi Flick, et sont englués dans une spirale négative (éliminés en phase de poules des Mondiaux 2018 et 2022, éliminés en huitièmes de finale de l'Euro 2021).

Qu'importe pour Didier Deschamps, cette rencontre face à l'Allemagne reste une belle préparation. "C'est bien d'avoir des matchs amicaux avec deux grandes nations", a lancé le sélectionneur devant la presse. "Leurs résultats pas à la hauteur des espérances ne remettent pas en cause la valeur intrinsèque de cette équipe." "Les France-Allemagne sont toujours remplis de duels, de piquant sur le terrain", a renchéri son vice-capitaine, Antoine Griezmann. "Ce sont des matchs que tu rêves de jouer quand tu es petit."