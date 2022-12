Les médias du monde entier disent adieu au "Roi" Pelé, les plus belles Unes de la presse mondiale

La presse mexicaine privilégie, elle, l'image du "Rei" fêtant son 3e titre mondial en 1970, au stade Azteca de Mexico, porté par ses coéquipiers, torse nu et coiffé d'un sombrero. En Équateur, El Universo de Guayaquil dit "adieu à Pelé, le 'footballeur surnaturel'".

"Le ballon pleure : Pelé est mort", titre de son côté Olé. Et le quotidien sportif argentin se montre beau joueur : "Au-delà de la rivalité qui existe entre l'Argentine et le Brésil, personne ne peut douter que Pelé était l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, pour beaucoup le meilleur au-delà de Diego Maradona et Lionel Messi". Un avis partagé par le tabloïd allemand Bild. Son concurrent, Die Zeit, rappelle que Pelé "commença pieds nus dans les rues de Bauru et devint le footballeur du siècle".