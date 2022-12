Mort de Pelé : les chiffres qui ont marqué sa carrière

C’est l'homme de tous les records, avec 1 281 buts au compteur, tous matchs confondus. Le plus marquant fut sans doute le millième d'entre eux. Pelé choisit son moment face à son public, le match s'arrête. Il ne reprendra que 30 minutes plus tard. L'homme impose son rythme. Ce soir-là, il retarde de plusieurs secondes le coup d'envoi pour refaire innocemment son lacet. Un joli coup de publicité pour une marque de chaussures, son sponsor de l'époque, et ça rapporte treize millions d’euros. C’est ce que généraient encore chaque année ses contrats publicitaires.