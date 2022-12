Pelé : les moments forts d'une carrière hors norme

Onze ans plus tôt, Pelé avait écrit la première page de sa légende en devenant, à 17 ans, le plus jeune joueur de l'histoire à marquer un but en Coupe du Monde. Cette année-là, en 1958 en Suède, l'Europe et le monde entier découvrent un génie. Le Roi Pelé a gagné sa première Coupe du Monde.