"C’est mon dernier Mondial" : Messi déterminé à "réaliser" son rêve de gagner la Coupe du monde

Les médias étaient concentrés sur sa cheville gauche, jugée inhabituellement grosse. Lionel Messi ne s’est d’ailleurs pas entraîné avec le reste du groupe argentin la veille, préférant une séance plus légère en solo. "Je me suis entraîné séparément parce que j’ai pris un coup mais il n’y a rien de bizarre. C’était par précaution", a tenu à rassurer Lionel Messi. À 35 ans, l’attaquant du PSG martèle qu’il "se sent très bien physiquement". "Je crois que j’arrive à un grand moment, tant sur le plan personnel que physique. Je n’ai aucun problème", affirme-t-il. "C’est beau que beaucoup de personnes qui ne sont pas argentines souhaitent nous voir devenir champions. Je suis reconnaissant de l’affection que j’ai reçu pendant toute ma carrière", ajoute-t-il.