Cinq choses à savoir sur Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine

Pas franchement prophète en son pays, Hervé Renard connaît le succès à l'étranger. Il crée la surprise et se fait un nom en 2012 en remportant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) avec la Zambie, la première sélection à avoir cru en lui entre 2008 et 2010. L'Afrique devient alors son terrain de jeu favori, puisqu'il triomphe une deuxième fois lors de la CAN 2015, cette fois avec la Côte d'Ivoire. Un sacre qui lui permet de devenir le premier entraîneur à remporter la CAN avec deux sélections différentes.

Un an plus tard, après son éphémère exil lillois, il prend la tête de la sélection marocaine, qu'il qualifie pour le Mondial 2018, au cours duquel les Lions de l'Atlas accrochent l'Espagne (2-2). Il file en 2019 en Arabie Saoudite, avec la même réussite : une qualification pour la Coupe du monde 2022. En novembre dernier, Hervé Renard signe une victoire historique, face à l'Argentine (2-1). La seule défaite des futurs champions du monde dans cette compétition, mais aussi sa dernière victoire à la tête de la sélection saoudienne (six défaites depuis), qu'il a quittée en début de semaine pour rejoindre les Bleues.