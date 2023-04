Dissous à cause de l'invasion russe, le club ukrainien du FC Mariupol "renaît" au Brésil

Tel un phénix, il renaît de ses cendres. Il y a tout juste un an, le 28 avril 2022, le FC (ou FK) Mariupol cessait d'exister. Dernier du championnat, gelé par la Ligue ukrainienne en raison de la guerre, le club de la ville martyre éponyme de la région de Donetsk disparaissait, après avoir perdu l'entièreté de ses infrastructures après les bombardements russes incessants. "Tout devra être reconstruit, et notre club devra repartir de zéro", écrivait un mois plus tard sur un blog du Guardian le vice-président, Andriy Sanin, résolu à remettre l'équipe sur pied. "Marioupol ne sera pas abandonnée, pas plus que son club de football."

Un an plus tard, la ville assiégée vit sous l'occupation de l'envahisseur russe, qui lui impose une russification à marche forcée. Dans ce contexte instable, le FC Mariupol n'a pu être rebâti, comme le souhaitait les anciens dirigeants, sur le champ de ruines. Pour que le club ne tombe pas définitivement dans l'oubli, une communauté ukrainienne du sud du Brésil a alors décidé de marquer le coup. AA Batel, une petite équipe de la région de Prudentópolis, dans l'État du Paraná, a annoncé, lundi 24 avril, qu'elle reprendrait la tenue, l'écusson et le logo du FC Mariupol, en signe de solidarité avec le pays déchiré par la guerre.