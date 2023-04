Finalement, Macron ne descendra pas sur la pelouse avant la finale de la Coupe de France

Il va rompre avec la tradition. Alors qu'il sera bien présent au Stade de France, samedi 29 avril, pour assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse (21h), Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse, rapporte à l'AFP une source proche du dossier. Habituellement, le chef de l'État se rapproche du bord du terrain, avant le coup d'envoi, pour aller saluer les joueurs et les entraîneurs des deux équipes, ainsi que le corps arbitral. Mais, cette fois-ci, il restera assis en tribunes.

Ainsi, le président de la République, qui fait l'objet de vives contestations depuis la promulgation de la très contestée réforme des retraites, souhaite éviter d'être chahuté dans un contexte social tendu. D'autant que les syndicats prévoient de distribuer 30.000 cartons rouges et plus de 10.000 sifflets, bien qu'interdit pour "ne pas perturber l'arbitrage", aux spectateurs pour qu'ils manifestent leur rejet de la loi et leur mécontentement vis-à-vis du locataire de l'Élysée. Une colère qui devrait se faire voir et entendre autour de la 49'30" de la finale, comme en Pro D2, jeudi 27 avril, en référence à l'article 49.3 de la Constitution.