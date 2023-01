"Ça va à 100.000 à l'heure" : Kylian Mbappé a scotché les amateurs de Pays de Cassel

D'habitude, ils suivent ses exploits à la télévision. Lundi 23 janvier, à l'occasion de leur 16e de finale de Coupe de France contre le PSG (0-7), les amateurs de Pays de Cassel ont troqué leurs chaussons pour des crampons afin de se mesurer à la superstar. Les joueurs de Régional 1, le sixième niveau du football en France, ont pu mesurer le talent de Kylian Mbappé. Et surtout se rendre compte, de visu, de sa vitesse supersonique. Sans pitié, mais avec le sourire, "Kyks" a claqué un quintuplé, le premier de sa carrière et le premier de l'histoire du club parisien, en l'espace de 50 minutes (29e, 35e, 40e, 56e, 78e).

De quoi, forcément, laisser ses adversaires d'un soir pantois et admiratifs. "Ça va beaucoup trop vite. Ça va à 3000, 10.000, 100.000 à l'heure, je n'arrive même pas à dire. On le voit partir et juste après, il est devant le but", a raconté en zone mixte le défenseur Kevin Rudent, tout de même satisfait d'avoir "réussi des fois à lui prendre le ballon". Un constat franc et sincère partagé par Corentin Rapaille, l'un de ses compagnons de galère. "Ça va vraiment très vite, je vous invite à venir sur le terrain voir de vous-même ce que ça donne. (...) On attendait de voir que ça allait donner en vrai. Et ça va très très vite", a-t-il insisté.