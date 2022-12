VIDÉO - Angleterre-France : revivez l'ouverture du score de Tchouaméni sur une frappe puissante

Ils luttent pour une place en demi-finale face aux surprenants Marocains. Anglais et Français se retrouvent ce samedi 10 décembre au stade Al-Bayt pour une rencontre fratricide où le premier but de la rencontre offrirait un avantage non négligeable à l’une des deux équipes. Il n’a pas fallu bien longtemps aux Bleus pour trouver la faille dans la défense des Three Lions. 17 minutes exactement.