Argentine-France : la guerre de la troisième étoile

Toutes les deux titrées à deux reprises dans leur histoire, l'Argentine (championne du monde en 1978 et 1986) et la France (sacrée en 1998 et 2018) s'affrontent dimanche pour une troisième étoile. La sélection qui l'emportera dimanche (16h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info) deviendra seule la quatrième plus titrée en Coupe du monde, derrière le Brésil (5 victoires), l’Allemagne et l’Italie (4 victoires). Les Bleus, qui ont atteint quatre des sept dernières finales (1998, 2006, 2018 et 2022) - soit au moins 2 fois de plus que toute autre nation sur la période - peuvent s'affirmer, encore un peu plus, comme la référence sur la scène internationale au XXIe siècle. L'Albiceleste, elle, va disputer sa sixième finale dans la plus belle des compétitions. Seuls l'Italie (6), le Brésil (7) et l'Allemagne (8) font au moins aussi bien.

En parlant d'histoire, les joueurs de Didier Deschamps sont en train de l'écrire sous nos yeux. Avec son succès contre le Maroc, les tricolores deviennent le premier finaliste sortant à rallier une deuxième finale de rang depuis le Brésil en 1998. En l'occurrence, les coéquipiers de Ronaldo avaient participé à trois finales de rang, en atteignant aussi celle de 2002. "C'est incroyable de jouer deux finales de la Coupe du monde à la suite", s'est réjoui sur TF1 Théo Hernandez, buteur acrobatique contre le Maroc. Surtout, une victoire lors de l'ultime rencontre de cette compétition leur ouvrirait les portes d'un cercle très fermé : celui des champions parvenant à conserver leur titre. Seuls l'Italie (1934-1938) et le Brésil de Pelé (1958-1962) ont accompli une telle prouesse. Une première depuis 60 ans donc.