Coupe du monde 2022 : "C'est sans doute la meilleure équipe du Brésil depuis 2006"

Mais le fait d'avoir autant d'options en attaque ne pose-t-il pas un problème d'équilibre ?

Tite est un entraîneur défensif dans son ADN. C'est d'abord via une base solide qu'il a remodelé cette Seleção. Il n’est pas question, évidemment, de se montrer trop prudent contre les petites équipes. Je pense qu’il arrive à bien doser les choses. Face aux formations moins réputées, il sait se montrer offensif, utiliser les atouts dont il dispose. Face aux cadors - et sûrement à partir des huitièmes et quarts de finale cet automne - il est forcément plus prudent. C’est bien d’avoir deux modèles de jeu, d’équipe : l’un offensif pour percer les défenses et les blocs bas et l’autre plus défensif, misant sur la patience et la solidité, face aux grosses nations.

En regardant de plus près, le Brésil peut compter sur la solidité de sa charnière centrale Marquinhos-Thiago Silva, qui se connaît par cœur. Derrière eux, Alisson apporte des vraies garanties à un poste qui a longtemps été un problème. Le milieu de terrain est costaud - avec Casemiro et Fred - et habile techniquement, avec Lucas Paqueta. Même s'il stagne un peu en club, ce dernier est un élément moteur essentiel de cette équipe. C’est lui qui fait la liaison entre le milieu et l’attaque. Et devant, il y a à boire et à manger, même si beaucoup de choses dépendront (encore) de Neymar.