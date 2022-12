"La vérité est sur le terrain" : les Bleus répondent à Kyle Walker et aux Anglais

Pourtant, les champions du monde 2018 abordent cette rencontre relativement sereinement, dans le sillage notamment de leurs joueurs d'expérience. "Ça va être un beau match à jouer", estime le milieu monégasque. Interrogé sur Kyle Walker, au centre du plan anglais "anti-Kylian Mbappé", il répond avec humour. "C'est tout à son honneur s'il sait comment stopper Kylian. Il y a 19 équipes de Ligue 1 qui attendent la solution, et en Ligue des champions aussi", plaisante-t-il. "Après, la vérité est sur le terrain. On verra ce que cela donne, on a tous confiance en Kylian", ajoute-t-il, plus sérieusement. "Je le sens très calme et très déterminé", continue le milieu de terrain.