France-Maroc : des Lions de l'Atlas aux airs de Ligue 1

De leurs côtés, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal sont les lumières au milieu du marasme angevin (20e de L1, avec seulement deux victoires) du début de saison. Le jeune milieu de terrain (22 ans), qui a impressionné Luis Enrique lors du huitième de finale contre l'Espagne (0-0, 3-0 t.a.b), impressionne par son activité au milieu de terrain et sa justesse technique. Véritable révélation de cette Coupe du monde après un parcours atypique (il évoluait encore en National, à Avranches, il y a moins de deux ans), il ne devrait pas s'éterniser dans le Maine-et-Loire.

Son compère, l'explosif et très dribbleur Sofiane Boufal ne devrait pas non plus faire de vieux os au SCO Angers. Revenu libre cet été, en provenance de Southampton, l'ailier s'est totalement relancé et réalise une compétition de grande qualité. Il pourrait rendre de fiers services à des formations plus huppées.

Saïd Chabane, le président du club angevin, ne se fait d'ailleurs pas d'illusions. "On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d'envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l'eau si jamais [leur départ] devait arriver", a-t-il reconnu dimanche, sur RMC.