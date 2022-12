France-Maroc : victimes "d'un coup de froid", Upamecano et Rabiot devraient tenir leur place

Les Bleus diminués ? Pour la première fois depuis le début de la compétition, le groupe de l’équipe de France ne s’est pas entraîné au complet à la veille d’un match, en l'occurrence la demi-finale contre le Maroc (20h, en direct sur TF1). Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ont, en effet, été ménagés mardi. Le défenseur et le milieu de terrain "ont pris un coup de froid et sont donc restés au chaud", explique Saber Desfarges, envoyé spécial de TF1 au Qatar. "Ils n’ont pas pu participer à la mise en place tactique", ajoute-t-il.