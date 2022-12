France-Maroc : le match des tribunes... à sens unique ?

Pour la première demi-finale mondiale de leur histoire, les coéquipiers de Yassine Bounou devraient (encore) pouvoir compter sur le soutien de leurs bouillants supporters. Environ 45.000 d'entre eux sont attendus ce mercredi au stade Al-Bayt. À titre de comparaison, entre 3000 et 5000 fans des Bleus sont espérés. Tout a été mis en place pour encourager et faciliter la présence du peuple marocain pour ce moment qui fera date. En plus des vols supplémentaires entre le Maroc et le Qatar annoncés par Royal Air Maroc, la fédération a distribué des milliers de places gratuitement (13.000 environ) au stade Al-Janoub d’Al-Wakra. Pour acquérir ces précieux sésames, des personnes ont attendu plusieurs heures, parfois dès l'aube.