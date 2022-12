Coupe du monde : la Belgique et l'Allemagne éliminées, jeudi noir pour les grandes sélections

Pour la Belgique et l'Allemagne, c'est déjà l'heure du vol retour. Alors que l'équipe de France prépare son huitième de finale face à la Pologne (dimanche 4 décembre à 16h sur TF1 et TF1info), ces deux sélections n'auront pas l'honneur de disputer la phase à élimination directe. Les troisièmes du Mondial 2018 et les champions du monde 2014 prennent la porte dès la phase de poules, après une compétition ratée.

Les Diables rouges sont pourtant passés tout proches de l'emporter face à la Croatie. Leur attaquant vedette, Romelu Lukaku, a manqué le but de la qualification à plusieurs reprises, notamment en heurtant le poteau, mais la réussite a fui les Belges (0-0). Les hommes du sélectionneur adjoint Thierry Henry, défaits quatre jours plus tôt face au Maroc (0-2), laissent les Croates accompagner le Maroc en huitièmes de finale, et rentrent à la maison.