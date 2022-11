Le journal du Mondial du 26 novembre : Mbappé-Messi, destins croisés

Elle leur tend déjà les bras. Après le feu d'artifice face à l'Australie (4-1), les Bleus peuvent déjà assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde. Pour cela, il suffit, ni plus ni moins, que d'un succès contre le Danemark, samedi 26 novembre (à 17h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), et ce quel que soit le résultat de Tunisie-Australie (à 11h) et sans attendre le dernier match contre les "Aigles de Carthage" (le 30 novembre). Avec deux victoires en deux matchs, les champions du monde compteraient un nombre de points suffisant pour s'éviter un psychodrame.

Si toute notre attention sera focalisée sur la France, il ne faudra pas non plus oublier de regarder du côté de l'Argentine. Après la claque reçue face à l'Arabie Saoudite (1-2), l'Albiceleste est dos au mur. Sera-t-elle capable de se relever ? Une réaction de Lionel Messi et ses comparses est attendue contre le Mexique (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info).