"Mais d'où sort ce gars ?" : Azzedine Ounahi, la promesse marocaine qui a bluffé Luis Enrique

Installé en sélection marocaine, confirmé et même plus lors du remplacement de Vahid Halilhodzic par Walid Regragui, l'enfant de Casablanca valide en parallèle sa belle première saison en club, où il devient indéboulonnable dans l'équipe angevine. D'août à novembre, il dispute 14 matchs sur 15 possibles. Une régularité qui lui assure sa place pour la Coupe du monde. "C'est incroyable ce qui m'arrive, il y a un an j'étais en National et je n'imaginais pas que je serais à la Coupe du monde aujourd'hui", confie-t-il alors. "J'ai progressé, j'ai travaillé et le fait d'arriver à Angers m'a permis d'entrer en sélection".

Au Qatar, malgré ses 22 ans, c'est dans la peau d'un titulaire qu'il débarque. Plutôt effacé contre la Croatie (0-0), pour ses débuts en Mondial, il prend de l'assurance lors de l'exploit face à la Belgique (2-0). "Il a du coffre, c'est un bon petit, je l'aime bien", confie son coéquipier Nayef Aguerd. "En qualification, il avait déjà montré qu'il n'avait pas peur et il peut apporter encore plus à l'équipe." "Il prend confiance de match en match", salue son capitaine Romain Saïss, lui-même passé par Angers.