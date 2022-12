Coupe du monde : "CR7" proche de quitter la sélection portugaise ? La fédération dément fermement

La fédération portugaise n'a pas laissé ces rumeurs prendre de l'ampleur. Ce jeudi, la FPF s'est ainsi fendue d'un communiqué acide. "Une information publiée ce jeudi rapporte que Cristiano Ronaldo a menacé de quitter l'équipe nationale lors d'une conversation avec Fernando Santos, l'entraîneur national. La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale [...] au Qatar", martèle l'instance.

"CR7" se "construit chaque jour un palmarès unique au service de l'équipe nationale et du pays, qui se doit d'être respecté et qui atteste d'un degré d'engagement incontestable envers l'équipe nationale", ajoute la fédération. "L'équipe nationale - joueurs, entraîneurs et structure de la FPF - est, comme elle l'a été depuis le premier jour, totalement engagée et enthousiaste dans la construction de ce que le pays veut être la meilleure participation du Portugal à une Coupe du Monde", conclut-elle.