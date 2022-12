Argentine-France : Varane et Konaté à leur tour "préservés" avant la finale

Les Bleus vers une hécatombe ? Alors qu'Adrien Rabiot et Dayot Upamecano n'ont pas disputé la demi-finale face au Maroc (2-0) après avoir été malades, voilà que de nouveaux joueurs se trouvent diminués. En plus de Kingsley Coman, qui a manqué la séance d'entraînement de jeudi en raison d'un "petit syndrome viral", selon la Fédération française de football (FFF), les défenseurs Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont aussi mis au repos forcé.