Coupe du monde 2022 : la photo officielle des 26 Bleus de Didier Deschamps

Grands sourires et regards déterminés. À la veille de leur départ pour le Qatar, où ils prendront leurs quartiers à l'hôtel Al Messila, dans les faubourgs de Doha, à six jours de leur entrée en lice, les 26 joueurs et le staff de l'équipe de France ont respecté la tradition.

Rassemblés à Clairefontaine depuis lundi, pour un stage de cohésion de deux jours, ils ont pris la pose pour la photo officielle. Les Bleus étaient au complet, après l'arrivée du Monégasque Axel Disasi, appelé pour la première fois chez les A suite au forfait du Parisien Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli" de sa gêne au talon d'Achille.