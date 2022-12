Les Bleus ce soir sur la place de la Concorde, chronique d'une fête désorganisée

Après un gros flottement, la fête des Bleus aura lieu malgré tout. Au lendemain de la cruelle défaite en finale de la Coupe du monde, contre l'Argentine aux tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b), l'équipe de France va avoir un moment d'échange avec ses supporters. "Les Bleus rentrent aujourd'hui en France par le vol AF 4001, qui décollera de Doha vers 14h30, heure locale, et arrivera aux alentours de 19h30, heure française, à Roissy CDG. Ils salueront ensuite leur public place de la Concorde, à Paris, aux alentours de 20h30", annonce la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué. De quoi mettre fin à un feuilleton qui était en train de tourner à l'affaire d'État, puisque depuis l'annonce de ce rassemblement, sa tenue a fait l'objet de confirmations et de démentis.

On rembobine. Dimanche 18 décembre, au coup de sifflet final, le président Emmanuel Macron assure que la bande à Didier Deschamps ira, malgré le revers amer, à la rencontre de ses supporters. "Les joueurs vont rentrer, être auprès des Françaises et des Français, descendre les Champs-Élysées demain...", s'engage-t-il, à l'issue de cette finale entrée dans la légende, après avoir basculé dans l'irrationnel. Or, dans les heures qui suivent, le chef de l'État est démenti par sa ministre des Sports.