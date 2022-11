VIDÉO - France-Australie : revivez le but de Mbappé qui a permis aux Bleus de faire le break

Après des réalisations d'Adrien Rabiot et Olivier Giroud, Kylian Mbappé y est allé de son but. Sur un centre pied gauche de Dembélé, l'attaquant parisien a placé une tête décroisée aux six mètres. Une tentative qui a fait mouche, avec l'aide du poteau. Cette réalisation de "Kyky", sa 29e sous la tunique bleue, a permis aux Bleus de faire le break face aux accrocheurs Socceroos (3-1, 68'). Elle est aussi synonyme, pour le natif de Bondy, d'entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection tricolore.