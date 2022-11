Génération vieillissante, tableau défavorable… La Belgique au Qatar "avec les pieds de plomb"

Les Bleus ont par exemple largement modifié leur groupe : sur les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, seuls dix étaient déjà présents lors de la dernière Coupe du monde. "Pour la Belgique, c'est 16", abonde Benjamin Deceuninck. "Les deux meilleurs défenseurs - Kompany et Vermaelen - ont pris leur retraite. Il reste encore quelques grands joueurs, comme Thibault Courtois, élu gardien de la saison lors du Ballon d'Or, ou Kevin De Bruyne, sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais Eden Hazard vit un long moment de galère au Real Madrid. Et Romelu Lukaku est blessé depuis un mois et demi."

La "génération dorée" dispute peut-être au Qatar son dernier tournoi. Et le roi des Belges l'a bien compris. "It's Deviltime !" ("C'est l'heure des Diables !"), s'écrie-t-il dans une vidéo diffusée sur le site officiel de la monarchie, avant que la séquence montre un avant-bras - censé être le sien - sur lequel est tatouée la Coupe du Monde avec l'inscription "Belgique 2022".

Un optimisme pas franchement partagé par son peuple. "Pour le moment, les avis sont assez négatifs", assure Benjamin Deceuninck. "C'est l'histoire du sport, cette génération a habitué tout le monde à des victoires, même s'il n'y a pas eu de grands titres. Désormais, tout le monde constate que c'est moins fort. Les Belges partent un peu avec les pieds de plomb, en se disant 'si on passe les poules, c'est bien'."