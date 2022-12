VIDÉO - Le doublé d'Havertz, le contre-son-camp de Neuer... Revivez les buts de Costa Rica-Allemagne

Un coup de tonnerre dans le ciel d'Al-Khor. Après son titre en 2014 contre l'Argentine, l'Allemagne a été éliminée dès la phase de poules de la Coupe du monde pour la deuxième édition d'affilée. Malgré un succès contre le Costa Rica (2-4), les Allemands subissent la victoire surprise du Japon contre l'Espagne (2-1) et échouent à la troisième place du groupe E.

La soirée avait pourtant bien démarré pour les hôtes de l'Euro 2024. Un but de Serge Gnabry en début de rencontre (10') a mis les Allemands dans de bonnes dispositions (voir vidéo en tête de cet article), avant que le Costa Rica ne les assomme par Tejeda (58'), puis un contre-son-camp de Neuer (70'). À cet instant, les coéquipiers de Keylor Navas sont virtuellement qualifiés en huitièmes de finale. Une joie de courte durée, puisque l'armada offensive allemande entre en action par Kai Havertz (73', 85'), puis Füllkrug (89'). Six buts, mais aucune sélection qualifiée : les deux pays prennent la porte, au profit du Japon et de l'Espagne.