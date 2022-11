Le journal du Mondial du 22 novembre : jour J pour les Bleus

L'équipe de France entre en piste ce mardi soir. Les Bleus affrontent l'Australie pour leur premier match de ce Mondial 2022 au Qatar, à partir de 19h50 sur TF1. Au stade Al Janoub d'Al Wakrah, écrin de 40.000 places sorti du désert au sud de Doha, les Français ont rendez-vous avec l'histoire : offrir une troisième étoile au football tricolore et devenir la première sélection à conserver son titre mondial depuis le Brésil du "Roi" Pelé en 1962. Selon la composition d'équipe probable pour ce match, le sélectionneur Didier Deschamps devrait aligner Lloris (cap.) dans les buts, Pavard, Konaté, Upamecano et Lucas Hernandez en défense, Tchouaméni, Rabiot et Griezmann au milieu de terrain et enfin Dembélé, Mbappé et Giroud en attaque.