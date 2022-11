Le journal du Mondial du 23 novembre : la Belgique entre en piste

Le choc entre la génération dorée belge en quête d’un premier sacre et une équipe du Canada qui souhaite entrer dans l’histoire devrait faire frémir les fans de football, ce mercredi 23 novembre, à 20 heures (à suivre sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Lukaku blessé, Hazard en méforme et une défense en manque d’assurance, la Belgique de Roberto Martinez aura un statut d’outsider à affirmer face aux Canucks qui s’appuieront sur Jonathan David et Alphonso Davies pour faire la différence.

Lors de la dernière Coupe du monde, en 2018, les Belges ont été éliminés par l’équipe de France en demi-finale (0-1) et ils avaient écrasé l’Angleterre lors du match pour la troisième place (2-0) grâce aux buts de Thomas Meunier et Eden Hazard. Les Canadiens n’ont plus participé à la Coupe du monde depuis 1986, mais leur progression constante depuis de nombreuses années a permis à la sélection nord-américaine de terminer première de son groupe lors des éliminatoires devant les États-Unis, le Costa Rica et le Mexique.