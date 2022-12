Maroc-Espagne : Yassine Bounou, le héros aux gants d'or des "Lions de l'Atlas"

En le portant au pinacle, ses partenaires ne s'y sont pas trompés. Surprise des poules, qu'elle a fini invaincue et en tête de son groupe, poussant la Belgique vers la sortie, le Maroc a cette fois eu la peau de l'Espagne aux tirs au but (0-0, 3-0 t.a.b), mardi 6 décembre. Cet exploit, qui lui ouvre, pour la première fois, la porte des quarts d'un Mondial, n'aurait pas été possible sans Yassine Bounou. Héros d'un soir, le gardien de 31 ans, infranchissable pendant la séance des tirs au but, a mis les Lions au sommet de l'Atlas. Il a dompté son pays d'adoption - il joue en Espagne depuis 2012 -, en écœurant les tireurs de la Roja.

Peu sollicité durant 120 minutes, avec deux frappes dangereuses d'Olmo à se mettre sous les gants, le gardien du FC Séville est monté en température, au moment opportun. Lors de la loterie des tirs au but, où se mêle instinct et réussite, il a sorti le grand jeu devant Carlos Soler et Sergio Busquets, alors que Pablo Sarabia a lui touché le poteau... gêné par la gestuelle du portier maghrébin. De quoi finir la séance invaincu, ce qui n'était arrivé qu'une fois avant lui en Coupe du monde.