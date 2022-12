VIDÉO - Maroc-Portugal : et de la tête, En-Nesyri envoya les Lions de l'Atlas en demi-finale

Sur un centre venu de la gauche d’Attiat-Allah à la 42e minute, Youssef En-Nesyri devance Ruben Dias et le gardien Diogo Costa. D’une tête piquée, il permet aux Marocains d’ouvrir le score dans l’euphorie la plus totale du stade Al Thumama. L’attaquant du FC Séville est désormais le meilleur buteur des Lions de l’Atlas en Coupe du monde avec trois réalisations (une en Russie et deux au Qatar). Deux minutes plus tard, les Portugais ont trouvé la barre de Yassine Bounou sur une frappe puissante de Bruno Fernandes. Fernando Santos a bien fait entrer Cristiano Ronaldo à la 51e minute mais rien n'y a fait. La Seleção a poussé, poussé. En vain.