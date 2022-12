Coupe du monde : Walid Regragui, le "Guardiola marocain" qui fait rugir les "Lions de l'Atlas"

Du haut de ses 47 ans, Walid Regragui est aujourd'hui considéré comme l’un des entraîneurs les plus talentueux de sa génération. "On me surnomme le Guardiola marocain depuis ma victoire en Coupe du Trône 2014 avec le FUS, mais d’autres me considèrent comme l’héritier de Mourinho. Au final, chaque entraîneur a sa propre philosophie. Je suis comme je suis : un mélange entre Guardiola et Mourinho ! Mon style de jeu ressemble à celui de Pep mais, en conférence de presse, je suis plus proche de Mourinho", plaisantait-il d'ailleurs en 2017.