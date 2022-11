Le journal du Mondial du 24 novembre : Neymar et Ronaldo entrent en scène

Après une troisième journée marquée par la défaite de l'Allemagne face au Japon (1-2) et le carton de l'Espagne face au Costa Rica (7-0), c'est au tour des équipes portugaise et brésilienne d'entrer dans la danse et de lancer officiellement leur Mondial 2022. Jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, TF1info vous livre à domicile le programme qui rythmera ce quatrième jour placé sous le signe du ballon rond.