VIDÉO - Angleterre-France : revivez la tête de Giroud, qui offre la victoire aux Bleus

Le long de la ligne de touche à gauche, Antoine Griezmann délivre une superbe passe décisive qui trouve la tête de Giroud. Au premier poteau, il prend le dessus sur Harry Maguire et trompe Jordan Pickford sur sa droite. Impuissant malgré sa détente, le gardien anglais ne peut que regarder le ballon trouver le fond des filets. Avec ce but, la France reprend l'avantage sur l'Angleterre qui aurait pu égaliser trois minutes plus tard si Kane n'avait pas envoyé son deuxième penalty de la soirée dans les tribunes.