VIDÉO - Angleterre-France : y avait-il penalty sur Harry Kane à la 26e minute ?

Kane marquera bien plus tard, toujours sur penalty. Du droit, il prend à contrepied Hugo Lloris – son coéquipier à Tottenham – sur sa gauche (54e). Trois minutes après un but d'Olivier Giroud, un deuxième penalty sera sifflé pour une faute grossière de Hernandez sur Mount (81e). Le capitaine des Three Lions a eu entre ses pieds la balle du 2-2 mais a tiré largement au-dessus. Les Anglais pourront retenter dans quatre ans de "ramener le football à la maison". Les Français ne sont eux plus qu’à deux victoires d’une troisième étoile, une deuxième de suite.