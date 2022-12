VIDÉO - Coupe du monde : revivez la cérémonie de clôture avec la prestation de Gims

Après une brève mise en scène avec plusieurs ballons représentant les participants de la Coupe du monde et suivant le thème qui était "l'union des peuples pendant les 29 jours du tournoi à travers la poésie et la musique", le show musical a débuté par la prestation de l’Américain Davido et de la Qatarie Aisha, interprétant "Hayya Hayaa (Better Together)".

Quelques instants plus tard, les deux artistes ont été rejoints par Gims, présent lors de la cérémonie de Miss France ce samedi, et le Portoricain Ozuna afin d’interpréter "Arhbo" (qui signifie "Bienvenue" au Qatar). Pour finir, le dernier titre "Light the Sky", 100% produit par des artistes féminines, a résonné dans les travées du stade Lusail avec les voix de la Canado-marocaine Nora Fatehi, l’Irakienne Rahma Riad et la Marocaine Manal.