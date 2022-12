La presse argentine aux anges après la victoire de Messi et sa bande

Champions du monde. Cette phrase a été reprise par l’ensemble des médias argentins depuis le succès de l’équipe d’Argentine face à la France en finale de la Coupe du monde (3-3, 4-2 t.a.b), ce dimanche 18 décembre. La presse a rendu hommage au génie de Lionel Messi, le guide de l'Albiceleste.

La photo de Messi avec le trophée et celle de toute l'équipe argentine criant sa joie lors des festivités d'après match se sont

retrouvées dans tous les médias et les réseaux sociaux. Les Argentins ont palpité aux rebondissements d'une "finale épique". Cette expression a été la plus reprise pour évoquer le score de 3-3 après prolongation puis la fatidique séance des tirs au but.