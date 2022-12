France-Maroc : plus de 20 millions de téléspectateurs sur TF1 pour la victoire des Bleus, record depuis 2016

Plus de 20 millions de Français - 20,69 exactement - ont assisté au succès des coéquipiers de Hugo Lloris, encore brillant sur sa ligne. Un pic à 23,3 millions de supporters a été observé à 21h53, selon Médiamétrie. Cela représente une part de marché de 66,4 % sur l'ensemble du public. Plus de 66% des Français de quatre ans et plus (PdA 4+) ont assisté à la rencontre. Un chiffre qui monte à 78 % pour les habitants de l'Hexagone entre 25 et 49 ans (PdA 25-49a).