Gonçalo Ramos, le nouveau tireur d’élite portugais qui fait de l’ombre à Ronaldo

Il célèbre ses buts en mimant des pistolets sur lesquels il souffle. Un geste presque évident pour ce fan de westerns qui a tiré plus vite que son ombre en huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar. Titulaire avec le Portugal face à la Suisse, Gonçalo Ramos a trouvé le chemin des filets trois fois (17e, 51e et 67e) et a été passeur décisif pour Raphaël Guerreiro. Suffisant pour faire basculer le meilleur buteur du Championnat portugais dans une autre dimension. Alors qu’il n’avait jusque-là joué que 33 minutes dont 20 en amical avec le maillot de la Seleção, la presse mondiale ne parlait que de lui au lendemain d’une prestation éclatante qui a bousculé les statistiques.