Jusqu'à 14.000 policiers déployés pour Croatie-Maroc et Argentine-France

Le dispositif sera beaucoup plus important que lors de la demi-finale remportée par les Bleus face au Maroc, mercredi 14 décembre, et qui comptait près de 10.000 membres des forces de l’ordre. Pour la rencontre Croatie-Maroc, 12.800 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l’ensemble du territoire, tandis que 14.000 membres des forces de l’ordre seront sur le terrain dans le cadre de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France, dont 2.750 rien que dans les rues de Paris. Un moyen de lutter efficacement contre tout débordement.

Gérald Darmanin a indiqué que les Champs-Élysées seront ouverts à la circulation ce samedi 17 décembre, mais que l’avenue sera entièrement piétonnisée afin de permettre aux supporters des Bleus de se rassembler sur place. En 2018, près de 600.000 personnes avaient pu célébrer le sacre des Bleus sur la plus belle avenue du monde.