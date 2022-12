Le journal du Mondial du 2 décembre : fin des poules avant les choses sérieuses

En jouant contre le Costa Rica, Manuel Neuer rentre dans l’Histoire. Il a joué un 19e match de Coupe du monde dans sa carrière, un record pour un gardien depuis la création de la compétition. Pourtant, cette soirée historique est rapidement devenue cauchemardesque pour le portier de la Mannschaft. En plus de l’élimination de son pays dès la phase de poules, Manuel Neuer a marqué un but contre son camp. Après un moment de confusion dans sa propre surface de réparation, le gardien allemand a contré une frappe de Juan Pablo Vargas (70e). Le ballon a terminé au fond de ses propres filets. Un but qui a permis aux Costaricains de mener au score durant ce match et même d’être qualifiés durant quelques minutes.