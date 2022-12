"Être un protagoniste de la Coupe du monde" : l'ambitieux Ousmane Dembélé

Son bilan statistique mitigé depuis le début du Mondial (0 but, 2 passes décisives) le laisse toutefois sur sa faim. "Offensivement, je ne me sens pas limité", poursuit le joueur formé à Rennes. "Quand on a le ballon, le coach me demande d'écarter. Et quand je viens aider Jules ou Antoine, je me dis que c'est pour l'équipe. Je ne pense pas à mes statistiques personnelles, l'équipe est plus importante. Mais c'est vrai qu'il manque un petit but, il reste un match." Rendez-vous dimanche.