Coupe du monde féminine : battues il y a un mois par les Australiennes, les Bleues ont (déjà) bien changé

Au-delà de l'aspect individuel - d'ailleurs dix joueuses présentes au coup d'envoi en juillet dernier devraient l'être de nouveau ce samedi -, c'est sur le plan collectif et tactique qu'Hervé Renard a surtout fait évoluer son équipe. Le 4-3-3 pour lequel le sélectionneur avait opté en début de tournoi a ainsi laissé place à un 4-4-2 modulable, bien plus adapté au personnel. Si la paire Grace Geyoro-Sandie Toletti est fixée dans l'axe, avec pour mission de réguler le jeu tricolore, Kenza Dali - qui revient en très grande forme, à l'image de sa prestation contre le Maroc - et Selma Bacha ont, elles, beaucoup plus de liberté.

Théoriquement ailière gauche, la jeune Lyonnaise de 22 ans a aussi été aperçue un cran plus bas, au cœur de l'entrejeu ou même dans l'axe de la surface adverse. Sa justesse technique et sa percussion constituent autant d'atouts de choix dans une telle disposition. L'inoxydable Eugénie Le Sommer (92 buts en sélection) est l'autre grande gagnante de ce changement, elle qui décroche beaucoup pour participer au jeu et excelle quand elle peut "tourner" autour d'une autre attaquante. Un rôle que Kadidiatou Diani, qui évolue normalement sur l'aile, a embrassé avec réussite (4 buts et 3 passes décisives dans cette Coupe du monde).