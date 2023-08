Mondial 2023 : futures adversaires de la France, pourquoi les Australiennes sont-elles surnommées les "Matildas" ?

Si le terme Matildas est aujourd'hui devenu un véritable symbole de l'équipe qu'il représente, et même au-delà, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout commence en 1982, lorsque Matilda, la mascotte officielle des jeux du Commonwealth de Brisbane - à l'effigie d'un kangourou géant faisant un clin d'œil -, est présentée au grand public. Du haut de ces 13 mètres de haut et 6 tonnes, qui dissimulait en fait un poste de pilotage pour permettre de la faire rouler, l'immense statue marque alors de nombreuses personnes. À commencer par la footballeuse Sharon Young, qui deviendra internationale une dizaine d'années plus tard, raconte le média américain ABC News.

Au moment de la campagne de qualification pour la première Coupe du monde féminine de l'histoire, en 1991, la joueuse aurait mentionné ce nom lors d'une réunion en vue du grand événement. L'encadrement et les membres de la fédération ont alors déclaré : "nous devrions trouver un nom comme les autres équipes [en ont], comme les joueurs de hockey. Nous devrions avoir un nom pour notre équipe", confie Sharon Young à ABC News. "On nous appelait les Soccerettes ou les Socceroos féminines, peu importe. Quelques noms ont circulé et je suis arrivée et j'ai dit : 'Et Matilda ?'", continue-t-elle. "C'est une femelle kangourou. Elle avait un joli clin d'œil, du genre 'ok, nous voilà'. Les gants de boxe en l'air, genre 'hey, on va te battre'. Tout semblait nous convenir".