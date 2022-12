VIDÉO – L'efficacité de Henderson, la libération de Kane ... revivez les buts d'Angleterre-Sénégal

Ce but aura eu le mérite de lier les générations. À 19 ans et 158 jours, Jude Bellingham est devenu le plus jeune Anglais à délivrer une passe décisive en Coupe du monde depuis 1966. À 32 ans et 170 jours, Jordan Henderson est lui désormais le deuxième joueur des Three Lions le plus vieux à avoir marqué lors d’un Mondial. Seul Tom Finney contre l’URSS en 1958 (36 ans et 64 jours) était plus âgé que le milieu de terrain de Liverpool.