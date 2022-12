VIDÉO – Après la défaite face aux Bleus, le gardien polonais Szczesny console son fils de 4 ans

"Je reviens fier de notre équipe !", a-t-il écrit sur Instagram, remerciant "tous les fans pour leur soutien pendant cette période particulière". "Ceux du stade, ceux derrière la télé mais surtout" sa femme Marina et leur fils Liam, "qui ont compris aujourd'hui qu'on peut perdre avec fierté et honneur !" "Nous t’aimons !", a commenté la jeune femme, actrice et chanteuse célèbre en Pologne. C’est elle qui interprétait l’hymne de la sélection polonaise pour le Mondial au Qatar.