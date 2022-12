Croatie-Brésil : les célébrations dansantes de le Seleção ne font pas rire tout le monde

Chacune des réalisations a été suivie d’une danse collective sur le terrain, sur laquelle les joueurs se sont mis d’accord en amont. "Tous les jours, on s’envoie des vidéos et à l’hôtel, on dit juste : Ce sera celle-là", explique Paqueta cité par ESPN. Leur source principale d’inspiration ? TikTok. C’est sur le réseau social qu’ils vont piocher les musiques les plus populaires et les pas qui vont avec. La vidéo sur laquelle Neymar répète la célébration du premier but face à la Corée du Sud cumule plus de 10 millions de vues en ligne.