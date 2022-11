Coupe du monde : le militant italien au drapeau arc-en-ciel banni par la Fifa

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux. À la 51e minute de la rencontre opposant le Portugal à l’Uruguay lundi 28 novembre, un homme a surgi des tribunes du stade Lusail pour courir sur la pelouse. Sous son manteau noir, se cachaient un drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel siglé "Pace" - "paix" - et un t-shirt appelant à "respecter les femmes iraniennes" et à "sauver l’Ukraine". Une action pas restée impunie par la Fifa qui a choisi de le bannir du reste de la Coupe du monde. "Comme conséquence de son acte, et c'est une pratique régulière, sa carte Hayya a été annulée et il a été interdit d'assister aux matches à venir dans ce tournoi", annonce l’instance du football dans un communiqué relayé par l’AFP.