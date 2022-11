VIDÉO - Coupe du monde : le gardien gallois récolte le premier carton rouge de la compétition

Hennessey reçoit dans un premier temps un carton jaune avant que l’arbitre Mario Alberto Escobar Toca ne se dirige vers l’assistance vidéo. Après visionnage de la séquence, il décide d’annuler sa première sanction et de sortir son carton rouge. Le coup est d’autant plus rude pour les Gallois que ce n’est que la troisième fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’un gardien est expulsé. Les précédents ? L’Italien Gianluca Pagliuca contre la Norvège en 1994 et le Sud-africain Itumeleng Khune face à l’Uruguay en 2010, précise Opta.