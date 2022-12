Portugal-Suisse : "CR7" sur le banc, sa compagne le défend sur Instagram

"Alors que les onze joueurs chantaient l’hymne, tous les objectifs étaient tournés vers toi", écrit-elle sur Instagram, filmant de sa place l’équipe portugaise dans laquelle ne figurait pas le père de ses enfants. "Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant 90 minutes. Les fans n'ont pas cessé de te réclamer et de crier ton nom. J'espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront main dans la main et nous feront vibrer une nuit de plus", conclut-elle. À la veille du match, le sélectionneur portugais avait indiqué ne pas savoir s’il titulariserait son capitaine face à la Suisse.