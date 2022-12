Insultes, cercueil brûlé… Les Argentins célèbrent leur titre et ciblent Mbappé

Ce n'est pas la première fois qu'une telle violence déferle sur le jeune joueur de 24 ans. Celui-ci avait déjà dénoncé des insultes racistes après son tir au but raté contre la Suisse lors du dernier Euro. Au début de cette compétition, un chant raciste de supporters argentins visant notamment Kylian Mbappé et sa famille et diffusé par la chaine payante TyC Sport avait fait réagir.

À l'issue de la finale, d'autres de ses coéquipiers ont également été visés par des insultes. La Fédération française de football a "condamné" la publication sur les réseaux sociaux de messages "racistes et haineux" envers les joueurs et a annoncé son intention de "porter plainte".